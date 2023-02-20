В Артеме запустят первый на Дальнем Востоке завод по производству стальных электросварных труб

Фото: Минвостокразвития

В Приморье появится единственный на Дальнем Востоке цех по производству профильных и водогазовых труб. Цех расположился в Артеме на месте производственного складского комплекса, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

– Запуск единственного на Дальнем Востоке цеха по производству стальных электросварных труб является историческим событием для потребителей и дистрибьюторов металлопроката Приморского края и всего макрорегиона. Качественная металлопродукция местного производства будет поступать на строительный рынок ДФО в необходимых объемах по доступным ценам за счет короткого логистического плеча, – рассказал директор приморского филиала Сталепромышленной компании Алексей Малых.

Оборудование для выпуска продукции готово к запуску, набрана команда профильных специалистов. Помимо водогазовых труб в ассортименте компании кровельные, фасадные материалы.

Напомним, АО «Сталепромышленная компания» на рынке с 1991 года, это один из лидирующих производителей в России. Во Владивостоке было два филиала СПК, объединенных в один.

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