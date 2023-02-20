Первые отключения начались в городе в 8:00. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке в понедельник, 20 февраля, ожидается массовое отключение электричества. Без света останутся десятки домов приморской столицы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе Муниципального центра управления администрации Владивостока, первые отключения в городе начались в 8 утра и продлятся до 6 вечера. Без света остались: 2-я Шоссейная, 1А; ТСЖ «Радово» и ООО «ДВ АЛКОМ».

Ночью, в 22:00, из-за ремонтных работ без света останутся жильцы домов на проспекте 100-летия Владивостока, 157д, 159, 159а, 1596, 159в, 159г, 159к ‚163, 163д, 176, 178, 178а, 180, 182; улицах Авиаторов, 37; Балтийская, 1, 1а, 2, 3, 43, 5, 7, 9, 11, 13; 2-я Водопроводная, 2; Горького, 12; Грозовая, 17, 19, 23; Дачная, 26в; 1-я Дачная, ба, 10, 106, 10в, 10д, 12, 12а, 12в, 14, 14, 14а, 15, 16, 16, 18, 18а, 26, 26а, 266, 26д, 28, 29а, 35, 35а, 356, 35в, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 55а, 556, 57, 57а, 576, 59, 61, 63; Залесная, 34; Ладожская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 9, 11, 13, 13, 15, 17, 19, 19а, 1а, 16, 1в, 21, 23а; Лесная, 4, 19г, 29, 33, 35, 35а, 37, З7а, 376, 38, 39, 39а, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 486, 50, 52, 54, 55в, 83, 85, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 117, 119, 119а, 121, 121а, 123, 123а, 1236, 125, 125а, 127, 127а, 129, 129а, 131, 1З1а, 133, 137, 137а, 139, 139а, 141, 153, 1556, 155в, 155г, 157, 159, 167, 169; Маковского, 1а, 1а, 2, 2в, 3, 4, 5, ба, 66, 6в, 7, 7д, 8, 9, 10, 12, 12а, 12г, 14а, 146, 14в, 16, 18, 20, 22; Мусоргского, 2, 13, 136, 15, 156, 15в, 15г, 15ж, 17, 17а, 176, 17в, 17г, 17д, 17е, 18, 19, 19а, 196, 19в, 21в, 25, 25в, 25г, 25д, 25е, 27, 27а, 276, 27в, 27г, 27д, 27е, 27е/к. 27е/корп.1, 27ж, 29, 296 (корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 29в, 29г, 29д, 29е, 29ж, 31, За, 316, З1в, З1г, З1д, З1е, 33, 3Зв, ЗЗг, 33Зд, 35, 37, 39, З9а, 41, 43, 45, 46, 47, 476, 49, 49а, 51, 51, 53, 65, 65а, 67а, 71, 71а, 716, 73, 75, 77, 77а, 79, 79а, 81, 89, 91, 93, 95; Пальчевского, 12г, 14, 146, 14д, 16а, 166, 16в, 16г, 16д, 186, 20, 24, 24а, 29, З1а, 33, 35, 35а; Планерная, 9, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 48, 52, 54; Профессора Куренцова, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а; 2, 29, 3, 31, 33; Радио, 7, 9, 11, 13, 14, 14а, 146, 15, 16, 16в, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 46в, 48, 50; в переулке Радио, 3, 5, ба, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22; Серова, 26а, 41; Цимлянская, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 27; Чапаева, 1, 1а; Черноморская, 9, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 31. Подачу электричества возобновят только 21 февраля в 6:00.

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