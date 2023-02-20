Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВладивосток20 февраля 2023 0:37

В Дальнегорске мужчина до смерти избил соседа, который мешал ему спать

Вспыльчивому приморцу теперь грозит до 15 лет лишения свободы
Роман КИРИЛКИН
Следствием собрана достаточная доказательственная база.

Следствием собрана достаточная доказательственная база.

Фото: Валентин ДРУЖИНИН

В Дальнегорске пьяный приморец избил соседа, мешавшего ему спать. От полученных травм мужчина скончался. За проступок 40-летнему жителю края грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на региональный СК.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в ноябре 2022 года – из соседней квартиры доносился шум, который не дал уснуть выпившему мужчине. Он собрался с мыслями и направился в чужое жилье, чтобы наказать нарушителей тишины. Застав своего обидчика, он нанес ему несколько ударов рукой и ногами по голове и туловищу. Свои силы мужик, видимо, не рассчитал и убил соседа прямо на месте.

Следком обвиняет приморца в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины. <...> Причиной конфликта стало то, что из квартиры, в которой находился потерпевший, доносился шум, мешавший спать фигуранту. <...> Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теперь любителю спиртного грозит до пятнадцати лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.