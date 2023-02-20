В Дальнегорске мужчина до смерти избил соседа, который мешал ему спать

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

В Дальнегорске пьяный приморец избил соседа, мешавшего ему спать. От полученных травм мужчина скончался. За проступок 40-летнему жителю края грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на региональный СК.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в ноябре 2022 года – из соседней квартиры доносился шум, который не дал уснуть выпившему мужчине. Он собрался с мыслями и направился в чужое жилье, чтобы наказать нарушителей тишины. Застав своего обидчика, он нанес ему несколько ударов рукой и ногами по голове и туловищу. Свои силы мужик, видимо, не рассчитал и убил соседа прямо на месте.

Следком обвиняет приморца в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины. <...> Причиной конфликта стало то, что из квартиры, в которой находился потерпевший, доносился шум, мешавший спать фигуранту. <...> Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теперь любителю спиртного грозит до пятнадцати лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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