В Приморье адвокат с сообщником пойдут под суд за крупные взятки

Адвокат «развела» обвиняемого на крупную сумму. Фото: Даниил ОПАРИН

В Хорольском районе адвокат запросил на взятки прокуратуре и суду 3,5 миллиона рублей, чтобы «отмазать» мужчину от «уголовки». Однако теперь злоумышленники сами окажутся на скамье подсудимых. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В Следственном комитете Приморского края рассказали, что с февраля 2021 года по июнь 2022 года адвокат и ее знакомый сговорились и запросили с мужчины, который привлекался к уголовной ответственности, 3,5 миллиона рублей, чтобы якобы дать взятки прокуратуре и суду. Они получили 1 миллион 250 тысяч рублей от обвиняемого 8 июня 2022 года, но довести свой план до конца не успели. В тот же день их задержали сотрудники правопорядка.

Расследование уголовного дела завершилось. Нарушители обвиняются по статье мошенничество (часть 3, статья 30, часть 4, статья 159 УК РФ). Если их вину докажут, то им грозят до десяти лет колонии и штраф до одного миллиона рублей.

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