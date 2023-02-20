Праздник начнется в 11:45. Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 26 февраля, во Владивостоке пройдет празднование Масленицы. Проводы зимы в приморской столице пройдут на набережной Спортивной гавани около фонтана, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Программу мероприятия опубликовали в пресс-службе мэрии. Стартует праздник в 11:45. В это время у спортивного комплекса «Олимпиец» начнется шествие «Масленичный поезд». С 12:00 до 16:00 на площадке у фонтана состоится концерт, также можно будет посетить различные мастер-классы и продегустировать главный символ торжества – блины.

С 12:00 до 14:00 для детей организуют игру «Качешок» – установят высокий шест, к которому привяжут разноцветные длинные ленты, а ребята, схватившись за них, будут бегать по кругу.

С 13:00 до 15:50 гости праздника могут посоревноваться друг с другом в силе и ловкости, взбираясь на столб и забирая себе подарок с его верхушки.

Завершится Масленица в 16:30 традиционным сожжением чучела.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывала, какие еще праздничные мероприятия готовятся в Приморье.

Дарим годовую карту в фитнес-клуб: «Комсомолка» запускает фотоконкурс «Самый лучший папа»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.