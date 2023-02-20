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20 февраля 2023 2:56

Следком заинтересовался найденным во дворе трупом во Владивостоке

Приморские специалисты выясняют все детали происшествия
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Специалисты опровергли версию убийства. Фото: соцсети.

Специалисты опровергли версию убийства. Фото: соцсети.

Сотрудники Следственного комитета Приморья проводят проверку по факту смерти мужчины во Владивостоке. Его тело нашли днем 19 февраля около дома на Шилкинской, 21. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Информация о трупе, который обнаружили местные жители в одном из дворов города, появилась в социальных сетях. По некоторым слухам, мужчину увозили на машине скорой помощи, когда якобы он был еще жив. Однако детали происшествия были неизвестны. Редакция обратилась в региональный Следком.

– По факту смерти проводится доследственная проверка. Назначена судебная экспертиза, признаков криминала нет, – сообщили сотрудники ведомства.

Специалисты добавили, что скончался мужчина на улице, а не в больнице. Личность приморца уже удалось определить, им оказался 76-летний житель Владивостока. Эксперты выясняют причину смерти пенсионера. «Комсомолка» продолжает следить за ситуацией.

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