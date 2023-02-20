Вынес квартиру за час: приморец выломал дверь в дом своего знакомого и украл телевизор

Ущерб потерпевшего составил более 72 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ОМВД России по Находкинскому городскому округу.

Житель Находки вышел из квартиры буквально на час, а когда вернулся, то обнаружил выломанную дверь и отсутствие телевизора. Полицейские уже нашли подозреваемого в преступлении. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина 55-лет обратился в участок с заявлением о том, что из его квартиры пропал телевизор. Сумма ущерба составила более 72 тысяч рублей. Как сообщили в УМВД России по Приморскому краю, подозреваемым оказался 43-летний знакомый потерпевшего, который ранее уже был неоднократно судим за аналогичные преступления, а также состоявший на наркологическом учете. В участке злоумышленник признался в совершении кражи, а во время расследования сотрудники правопорядка доказали его причастность к подобному уголовному делу.

На время расследования злоумышленника заключили под стражу. Он подозревается в краже (статья 158 УК РФ).

ПО ТЕМЕ

Приморские «Бонни» и «Клайд»: парочка влюбленных вломилась в квартиру к инвалиду и украла у него еду

Жителям Приморья грозит до семи лет колонии за грабеж и незаконное проникновение в дом (подробнее)

Двое подростков в Приморье вломились в чужой дом, чтобы украсть газонокосилку

Один из парней на момент преступления уже находился в розыске (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.