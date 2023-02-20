Почти 230 миллионов потратят в Приморье на развитие сел в 2023 году

Приморские села преобразятся в 2023 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Спортивные и образовательные учреждения отремонтируют в приморских селах в 2023 году. Кроме того, в поселках построят очистные сооружения. Потратить на эти цели планируется несколько сотен миллионов рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В министерстве сельского хозяйства Приморья рассказали, что работы по созданию современного облика сельских территорий пройдут в Надеждинском районе, а также в Ханкайском и Хорольском муниципальных округах, а выделено на них 226,8 миллиона рублей.

В правительстве края сообщили, что именно на эти средства в Надеждинском районе в поселке Девятый Вал построят очистные сооружения, а в Тавричанке отремонтируют спортивный зал и детский сад. Реконструкция стадиона «Урожай» и ремонт теплосетей состоятся в Камне-Рыболове Ханкайского округа. Капитальный ремонт изменит три детских сада в поселке Ярославский Хорольского округа. В них установят пластиковые окна, починят крышу спортзала и благоустроят прилегающую территорию.

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