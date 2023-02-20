О погоде рассказали синоптики портала Примгидромет. Фото: Олег УКЛАДОВ

На этой неделе в Приморье ожидаются морозы и небольшой снег в некоторых районах края. По информации синоптиков портала «Примгидромет», в начале недели столбики термометров будут опускаться до -15…-23°C, при прояснениях – до -24…-30°C, на побережье – до -9…-14°C. Днем воздух прогреется от -1°C на юге до -10°C на севере.

В ночь на среду, 22 февраля, из-за гребня антициклона морозы сохранятся. Днем под влиянием китайского циклона, который начнет двигаться в сторону Амурской области и Хабаровского края, максимальная температура воздуха поднимется на 2-5 градусов.

В День защитника Отечества ожидается небольшой снег. Ночью морозы ослабеют, столбики термометров поднимутся до -12…-12°C, на северо-востоке – до -21…-26°C, на побережье -5…-11°C. Днем температура воздуха достигнет положительных значений до +1…+7°C.

В пятницу, 24 февраля, слабые осадки сохранятся, ночью воздух прогреется, а вот днем похолодает на 1-4 градуса.

Суббота, 25 февраля, обещает быть морозной и без снега, но 26-го числа в край придут слабые осадки и тепло.

В приморской столице на этой неделе существенные осадки не ожидаются. До середины недели по ночам температура воздуха будет достигать -10…-13°C, днем – подниматься до -3…-6°C. 22 февраля потеплеет до 0…-3°C, а в День защитника Отечества – до +1…+4°C. Холода вновь ворвутся во Владивосток в пятницу и задержатся до субботы.

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