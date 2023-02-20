Лермонтовский ГОК. Фото: предоставлено «КП»

8 февраля 2023 года Арбитражным судом Приморского края ООО «Лермонтовский ГОК» признан банкротом. Для проведения процедуры банкротства утвержден конкурсный управляющий комбината. Проводимая ранее процедура добровольной ликвидации комбината по решению суда прекращена.

Как напомнили в Примтеплоэнерго, в октябре 2022 года в связи с убыточной деятельностью Лермонтовского Горно-обогатительного комбината, накопленной задолженностью в размере 400 миллионов рублей, а также необходимостью инвестирования около полутора миллиардов рублей в геолого-разведочные работы для обеспечения дальнейшей деятельности комбината была начата процедура добровольной ликвидации ООО «Лермонтовский ГОК», являющегося непрофильной дочерней организацией КГУП «Примтеплоэнерго».

У Примтеплоэнерго, оказывающего услуги теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения на территории Приморского края в рамках тарифа, установленного государством, не были предусмотрены средства на инвестирование деятельности Горно-обогатительного комбината. После начала процедуры ликвидации ГОКа центром занятости населения с работниками комбината проводилась работа по предоставлению вариантов дальнейшего трудоустройства, в том числе с переездом в другие муниципальные районы Приморского края. Произведены выплаты заработной платы, включая январь 2023 года.

Как прокомментировали в Примтеплоэнерго, в связи с тем, что одним из кредиторов, которым является ООО «Русский вольфрам», было заявлено о банкротстве комбината, проводимая ранее процедура добровольной ликвидации комбината была прекращена, вместо нее начата процедура банкротства с передачей всех полномочий конкурсному управляющему. С 8 февраля 2023 года вопросами конкурсного производства, в том числе сокращения персонала, занимается утвержденный судом конкурсный управляющий.

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