На судне находились 19 матросов из Вьетнама и Индии.

В порту Находки задержали судно VSG Dream под флагом Панамы, которое прибыло в Приморье с грузом риса. Во время проверок на теплоходе специалисты обнаружили множество нарушений. Ими были плохое техническое состояние, несоблюдение прав моряков, а также низкая зарплата персонала. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры подтвердили информацию, что судно задержали по инициативе капитана рыбного порта в Находке. Как стало известно «КП», экипаж судна – 19 моряков: 10 человек из Вьетнама и 9 из Индии. Трудовые договоры сотрудников VSG Dream не были оформлены должным образом. В одних контрактах зарплата не указана вовсе, в других – критически мала. Кроме того, по документам отсутствует страховое возмещение в случае смерти моряка. У рабочих также проблемы с коммуникацией из-за языкового барьера.

Следует отметить, что во время проверок эксперты обнаружили большое количество нарушений в техническом состоянии судна. Теперь оно будет находиться в порту, пока компания не исправит все замечания.

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