В 2022 году объем ввозимых через таможню во Владивостоке медицинских товаров увеличился почти на 50%

Таможенники оформили 835,5 тонны медицинских товаров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Владивостокская таможня в 2022 году оформила 4,5 миллиона тонн товаров первой необходимости и приоритетного импорта. Общая стоимость ввозимой через город продукции составила почти 18 миллионов долларов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В прошлом году таможенники оформили 183 единицы спецтехники: буровые установки, грузовые, пассажирские и рыболовные суда, самоходные подъемники для погрузочных и монтажных работ, машины для трамбования и уплотнения грунта, снегоуборщики, оборудование для забивки и извлечения свай.

Кроме техники сотрудники таможни оформили 835,5 тонны медицинских товаров, что на 43% превышает показатели 2021 года. В 1,5 раза увеличился объем аппаратуры хирургического и ветеринарного использования, материалов для перевязки, 1,6 раза – количество игл, эндоскопов и шприцов, в 2 раза – лекарств, в 3 раза – дезинфицирующих средств.

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