Не вынырнул обратно: спасатели ищут пропавшего в море на Сахалине приморца

36-летний мужчина с приятелем решил понырять в районе реки Ольховатки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уроженец Приморского края вечером 19 февраля пропал в море на юге Сахалина. Уже организованы мероприятия по организации поисков, этим займется МЧС. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

36-летний мужчина с приятелем решил понырять в районе реки Ольховатки. Это примерно в четырех километрах от Тараная в Анивском районе. Но водолаз, нырнувший в двух километрах от берега, обратно из-под воды так и не появился.

В пресс-службе УМВД России по Сахалинской области подтвердили информацию о пропавшем. В ведомстве также рассказали, что поисками займется МЧС, которым незамедлительно передали информацию.

Напомним, что в Анивском районе не впервые пропадают водолазы. Ранее наши коллеги «КП – Сахалин» писали о пропавшем водолазе-любителе. Мужчина вместе с двумя товарищами совершал погружение в море. Два человека благополучно выплыли на поверхность, а третий пропал. Поиски островитянина начались в первые же сутки.

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