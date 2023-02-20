Житель Новосибирска нажился на Приморской филармонии

Обвиняемый был генеральным директором юридического лица и заключил с Приморской филармонией два договора. Фото: Светлана Макеева

Во Владивостоке суд рассматривает уголовное дело жителя Новосибирска, который обвиняется в мошенничестве при поставке музыкальных инструментов в краевую филармонию. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, в сентябре 2018 года обвиняемый был генеральным директором юридического лица и заключил с Приморской филармонией два договора. Он должен был поставить музыкальные инструменты на сумму больше 5 миллионов рублей. Однако делать этого он не собирался, а деньги похитил.

Прокурор уже предъявил мужчине исковое заявление о взыскании суммы ущерба. В отношении обвиняемого завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с использованием служебного положения, в особо крупном размере».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что виновные в многострадальной судьбе владивостокского долгостроя получили приговоры.

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