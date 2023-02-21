Утро во Владивостоке. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Во вторник, 21 февраля, Приморье окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. Синоптики обещают краю день без осадков, ветер возьмет направление с северо-запада, на побережьях умеренный до сильного. Температура воздуха -12...-1°C. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно, утром температура воздуха от 11 до 9 градусов мороза, в течение дня потеплеет до -4°C.

В соседнем Уссурийске, как обычно, холоднее – утром 17-15 градусов со знаком минус, днем теплее: -5...-3°C. В городе переменно облачно и без осадков, слабый до умеренного ветер.

В Находке также обойдется без снега, ветер возьмет направление с северо-запада, слабый до умеренного. Температура воздуха -5...-3°C, в утренние часы -11...-9°C.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 21 февраля была холодной. Температурный минимум метеорологи фиксировали в 1969 году, и составил он -22,0°С. Максимально тепло было в 2001 году: +5,7°С.

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