В центре Владивостока впервые приземлился вертолет санавиации с пациентом

В парке санитарной авиации находится три вертолета. Фото: Правительство Приморского края

Во Владивостоке вертолет санитарной авиации вместе с пациентом впервые приземлился на площадке на Корабельной набережной. «Воздушная скорая» будет работать в приморской столице регулярно и поможет сократить время доставки «тяжелых» пациентов в медучреждения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Как поделились в приморском министерстве здравоохранения, на вертолете на площадку Корабельной набережной из Дальнегорска доставили пациента с инфарктом. Уже через десять минут после приземления молодого человека доставили в краевую клиническую больницу № 1.

Раньше вертолеты садились в Артеме, оттуда пациентов доставляли во Владивосток на машине центра медицинских катастроф. А площадка в приморской столице была в частном пользовании.

– Сейчас руководство «ПластунАвиа» заключило соглашение об использовании поля санитарными бортами. Это позволит транспортировать пациентов по городу с наименьшими временными затратами, – рассказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

В пресс-службе правительства добавили, что в парке санитарной авиации находится три вертолета: Ми-8 и два EurocopterAS-350B3e.

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