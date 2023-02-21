Посетителям необходим паспорт, чтобы забрать питомца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Благотворительная выставка-раздача кошек и собак пройдет с 24 по 26 февраля во Владивостоке. Питомцев уже осмотрели ветеринары, стерилизовали и привили. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Организатором акции выступили волонтеры движения «Спасем жизнь», а мэрия поддержала инициативу активистов. Забрать в новый дом четвероногого друга жители города смогут 24 и 25 февраля на масленичной ярмарке в «Центральном», расположенном на Светланской, 29. Мероприятия будут проходить на втором этаже с 11:00 до 18:00.

Еще одна раздача состоится 26 февраля в ТЦ «Черемушки», расположенном на Черемуховой 15. Посетители смогут выбрать питомца с 11 утра до 6 вечера на четвертом и пятом этажах. Среди домашних животных будут как взрослые кошки и собаки, так и котята, щенки, сообщили в администрации Владивостока.

Организатор волонтерского движения «Спасем жизнь» Лилия Драчева рассказала, что посетителям необходимо взять с собой паспорт, чтобы забрать питомца с выставки-раздачи:

– Все животные полностью готовы к переезду: прошли ветеринарное обследование, взрослые – стерилизованы и привиты, кошки приучены к лотку. Животные отдаются по договору об ответственном содержании – это условие позволит отслеживать дальнейшую судьбу собаки или кошки.

Кроме того, на благотворительной ярмарке приморцы могут пожертвовать деньги для подопечных фонда, а также передать им корма, наполнители, лекарства, игрушки и ветошь.

По возникшим вопросам можно обращаться по номеру: 8-914-792-54-72 (Лилия).

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