ДРСК проводит реконструкцию подстанции «Промузел» в пригороде Владивостока

Промузел. Фото: предоставлено АО «ДРСК»

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) продолжают реконструкцию подстанции 110/6 кВ «Промузел» в пригороде Владивостока. Модернизация энергообъекта ведется в рамках реализации Программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья (МиРЭК).

В настоящее время специалисты проводят реконструкцию закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 6 кВ для обеспечения выдачи полной мощности от трансформатора (Т-1), установленного в 2022 году. Кроме этого, завершены закупочные процедуры для проведения реконструкции открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ. На нем будет полностью заменено устаревшее оборудование на современное – выключатели, разъединители, трансформаторы напряжения и др. К этим работам энергетики планируют приступить весной.

Реконструкция подстанции «Промузел» проводится в несколько этапов. В рамках первого и второго этапов на энергообъекте произведена замена двух силовых трансформаторов на более мощные. Трансформаторы мощностью 16 МВА были заменены на трансформаторы мощностью по 25 МВА каждый. Это позволило повысить надежность электроснабжения существующих потребителей, а также появилась возможность подключения новых.

Завершить работы по реконструкции подстанции «Промузел» планируется в 3 квартале 2023 года. Всего на модернизацию энергообъекта направлено более 300 млн рублей.

Стоит отметить, что в связи со строительством новых жилых районов в пригороде Владивостока идет рост нагрузок. Энергетики проводят реконструкцию подстанции «Промузел» для увеличения мощности подстанции, что позволит подключать новых потребителей. Для безопасного производства отдельных видов работ требуется погашение оборудования подстанции. Уведомления о плановых ограничениях электроэнергии за 10 дней направляются в администрацию города Владивостока, ПАО «ДЭК», смежные сетевые организации, а также абонентам, которые непосредственно подключены к подстанции.

Напомним, приморский филиал ДРСК приступил к реализации программы МиРЭК в 2021 году. Главная цель 5-летней программы, объем финансирования которой превышает 15 млрд рублей, – повышение качества и надежности электроснабжения потребителей региона. Особое внимание уделяется повышению защиты электросетевого комплекса от неблагоприятных погодных условий.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.