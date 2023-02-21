«Быть героем не так уж сложно»: приморец обомлел от поступка жителей края на базе отдыха

Приморцы вернули деньги и документы законному владельцу. Фото: Даниил ОПАРИН

Необычная история произошла с жителем Приморья, когда он катался на сноуборде на популярной базе отдыха. Посетители не только вернули ему кошелек с потерянными документами и банковскими картами, но и не взяли наличные, которых было более 50 тысяч рублей. О добром поступке приморцев с восхищением рассказал мужчина в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Произошло все на базе отдыха «Комета» 19 февраля. Экстремал упал на спуске и выронил кошелек, но обнаружил пропажу ценностей уже внизу склона. По словам мужчины, в портмоне находились водительские права, документы и 52 тысячи рублей, поэтому ему оставалось лишь надеяться, что он найдет потерянные вещи раньше других.

Подняться быстро на середину трассы было невозможно. Чтобы преодолеть крутой подъем, мужчина воспользовался подъемником, а когда оказался на месте, то увидел администратора базы. Девушка отдала приморцу кошелек, который ей передали посетители. Но, к удивлению сноубордиста, неравнодушные люди не только разыскали хозяина находки, но и не тронули ценное содержимое портмоне.

– Хочется поблагодарить незнакомого мне человека, который в такой момент поступил порядочно, по совести. Спасибо, что есть такие люди! И отдельно благодарен администратору. Она стояла на улице и ждала, пока подойдут за вещами. Ребят, быть героем не так уж сложно. Настоящая суперсила – это добро и человечность. Помните об этом, – написал приморец в соцсетях.

В комментариях к записи местные жители отметили, что гордятся тем, что такие люди живут в их крае.

ПО ТЕМЕ

Американскому консулу во Владивостоке вернули бесценные часы

Ценность этого аксессуара дипломат из США измерял отнюдь не деньгами (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.