Перестала выходить на связь: 76-летняя женщина пропала в Приморье

Связи с пожилой женщины нет вот уже четыре дня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье пропал человек. Поисковый отряд «Примпоиск» разыскивает пенсионерку из Уссурийска. Об этом стало известно из социальных сетей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным ориентировки, Нине Ивановне Харичковой 76 лет. Проживает женщина в Уссурийске. 17 февраля 2023 года пенсионерка перестала выходить на связь с родственниками, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Ориентировка. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

На вид женщине 70-75 лет, рост 155 сантиметров, телосложение плотное, седые волосы. Пропавшая была одета в сиреневую куртку длиной ниже колен с большими пуговицами, на голове платок.

Из особых примет у старушки родинка над правой бровью. Кроме того, волонтеры поисковой группы сообщают, что жительница Приморья может быть дезориентирована.

Всех, кто владеет информацией, просят обращаться в полицию или по указанным ниже телефонам:

8 924 239 02 64,

8 908 987 39 19 – волонтеры.

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