Жители Хасанского района в Приморье лишились водоснабжения

Для сельчан организован подвоз воды на время ремонтных работ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Около 300 жителей Хасанского района остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводе 20 февраля. В связи с этим администрация муниципалитета ввела режим локального ЧС в селе Гвоздево, где случилось происшествие.

Причиной неполадок стала изношенность труб на ключевом участке, отметили в пресс-службе района. Устранением прорыва сейчас занимаются профильные службы – местные отделения «Примтепложнерго» и 21 ОПС. Им предстоит заменить около 70 метров изношенных труб на пластмассовые аналоги.

Для сельчан организован подвоз воды на время ремонтных работ. Планируется, что уже завтра систему подключат обратно, услуги вернутся в дома приморцев.

В администрации добавили, что режим локального ЧС позволяет быстрее отреагировать на проблему и решить ее, при этом поводов для беспокойства нет – ситуация находится на контроле главы округа Ивана Степанова. Он уже оценил масштабы проблемы и побывал на месте аварии.

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