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НовостиВладивосток21 февраля 2023 2:45

Жители Хасанского района в Приморье лишились водоснабжения

Из-за аварии на водопроводе специалистам придется заменить около 70 метров изношенных труб
Кирилл САМОЙЛОВ
Для сельчан организован подвоз воды на время ремонтных работ.

Для сельчан организован подвоз воды на время ремонтных работ.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Около 300 жителей Хасанского района остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводе 20 февраля. В связи с этим администрация муниципалитета ввела режим локального ЧС в селе Гвоздево, где случилось происшествие.

Причиной неполадок стала изношенность труб на ключевом участке, отметили в пресс-службе района. Устранением прорыва сейчас занимаются профильные службы – местные отделения «Примтепложнерго» и 21 ОПС. Им предстоит заменить около 70 метров изношенных труб на пластмассовые аналоги.

Для сельчан организован подвоз воды на время ремонтных работ. Планируется, что уже завтра систему подключат обратно, услуги вернутся в дома приморцев.

В администрации добавили, что режим локального ЧС позволяет быстрее отреагировать на проблему и решить ее, при этом поводов для беспокойства нет – ситуация находится на контроле главы округа Ивана Степанова. Он уже оценил масштабы проблемы и побывал на месте аварии.

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