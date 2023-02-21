Злоумышленница создала группу в мессенджере, где принимала заявки приморцев. Фото: Даниил ОПАРИН

В Лесозаводске полицейские задержали хабаровчанку, которая подозревается в мошенничестве. Она создала липовую сеть доставки приморцам продуктов. Для этого женщина организовала группу в мессенджере и требовала с наивных жителей края 100% предоплату. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Обратилась в участок с заявлением жительница Владивостока, которая рассказала, что вступила в группу для покупки продуктов. Ее предоплата составила более 19 тысяч рублей. Однако продавец свое слово не сдержал и скрылся после получения денег. Не уточняется, почему клиентка сразу согласилась на сомнительные условия – ведь сумма довольно серьезная.

Во время расследования полицейские Владивостока установили личность и местонахождение мошенницы, а задержать ее удалось коллегам из Лесозаводска. Как сообщили в УМВД России по Приморскому краю, подозревается в преступлении ранее судимая 43-летняя уроженка Хабаровска, которая временно жила в Лесозаводске, когда ее «навестили» сотрудники правопорядка.

В участке нарушительница призналась в содеянном. По ее словам, сначала она честно выполняла обязательства, но вскоре просто принимала заявки, забирала деньги и скрывалась от обманутых покупателей.

– Часть продуктов я не доставила. Признаюсь в этом. Я сильно раскаиваюсь, – добавила женщина.

Кроме того, она призналась еще в четырех преступлениях, совершенных в разных районах Приморья. Общий ущерб пока неизвестен.

Хабаровчанка подозревается в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину (часть 2, статья 159 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается. Специалисты устанавливают личности других потерпевших.

Приморцев, пострадавших от действий подозреваемой, просят обратиться по телефону дежурной части УМВД России по Владивостоку: 8(423)249 00 04 или 102.

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