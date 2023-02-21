«Вам не стыдно?»: во Владивостоке упрекнули очередного автохама

Мужчина (или женщина?) ни о чем не задумываясь припарковал свой автомобиль именно на желтом «островке» Фото: dps_vl

Во Владивостоке хозяин дорогого джипа стал предметом для обсуждения в социальных сетях. И, как всегда, причиной послужила парковка во дворе жилого дома. Рассерженные соседи решили вразумить нарушителя и положили под «дворник» авто записку. Послание, кстати, довольно вежливое. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщается, что автохама приметили во дворе дома по улице Очаковской, 7. Там прямо перед подъездом бордюр окрашен в желтый цвет, а дорога перед ним по диагонали разлинована такими же желтыми полосами. Это означает, что парковаться здесь запрещено. Но, как оказалось, ПДД едины не для всех. По крайней мере именно так думает владелец элитного джипа.

Записку оставили на стекле. Фото: dps_vl

Мужчина (или женщина?) ни о чем не задумываясь припарковал свой автомобиль именно на желтом «островке» и отправился по своим делам. Когда это заметили местные жители, то решили исправлять ситуацию. Для начала – послание для шофера. Так под «дворником» у внедорожника оказалась записка.

– А если человеку станет плохо? Вам не стыдно? – спрашивают неравнодушные граждане.

Фотографии нарушителя тут же попали в социальные сети. Автор снимков указал, что автохама хочется пристыдить. В открытом доступе оказался и госномер машины, что не может не стать поводом для штрафа, если доблестные стражи порядка все же отреагируют на публикацию в Telegram. Подобное, кстати, происходит довольно часто. Совсем недавно мы писали о таком случае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один автохам из Якутии отличился на дороге Владивостока

Нарушителя пытались вразумить, но он проигнорировал замечания (подробнее)

В одном из городов Приморья обнаружен крайне наглый автохам

Автомобилист бросил свой микроавтобус прямо на детской площадке (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.