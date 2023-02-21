В Приморье завершились поиски 76-летней женщины

В Telegram-канале сообщества появилось сообщение о том, что бабушку нашли. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Радостной вестью завершились поиски пенсионерки из Уссурийска. Волонтеры «ПримПоиска» сообщили, что 76-летняя женщина найдена. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Женщина пропала 17 февраля, точнее – перестала выходить на связь. Тогда-то родственники и забили тревогу – обратились в поисковое сообщество. Как выяснилось позже, пропавшая могла быть дезориентирована, что в какой-то мере осложняло поиск.

Во вторник, 21 февраля, в telegram-канале сообщества появилось сообщение о том, что бабушку нашли. По традиции, волонтеры подробностей не раскрывают, где и при каких обстоятельствах удалось обнаружить женщину – тоже неизвестно. Самое главное, что жительница Уссурийска в порядке, а переживающие за нее родные наконец-то спокойны.

Долгожданная надпись на ориентировке. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Совсем недавно «Комсомолка» вспоминала трагические события, с которых, можно сказать, и началась история поискового отряда. С того злополучного дня прошло уже 10 лет.

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