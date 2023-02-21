Марина Перебейнус. Фото: ПАО «Сбербанк»

В руководящем составе Дальневосточного Сбербанка произошли кадровые изменения. Назначены советник председателя и руководитель направления «Корпоративно-инвестиционный бизнес».

Марина Перебейнус, занимавшая пост заместителя председателя по направлению «Корпоративно-инвестиционный бизнес», продолжит свою карьеру в должности советника председателя. Марина – лидер корпоративной культуры и лауреат конкурса «Лидеры Сбера».

Блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Дальневосточного Сбербанка возглавит Сергей Радюшкин. До назначения на пост заместителя председателя он с 2018 года до настоящего момента руководил Приморским отделением Дальневосточного Сбербанка.

Сергей присоединился к команде Сбера в 2010 году и построил успешную карьеру: от должности кредитного инспектора до управляющего отделением. Благодаря Сергею и его команде Приморское отделение значительно усилило свои позиции.

Сергей Радюшкин. Фото: ПАО «Сбербанк»

На ВЭФ в 2022 году подписаны два важных социально-экономических соглашения: открытие «Школы 21» во Владивостоке за счет федерального и регионального бюджета и открытие «Союзмультфильм Парка».

Запуск проекта по безналичной оплате в транспорте в 12 населенных пунктах Приморского края. На сегодняшний день по количеству транзакций Владивосток входит в топ-10 городов из 147, подключенных к транспортной системе в Сбере.

Сергей окончил Тихоокеанский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Успешно окончил корпоративные программы обучения: для руководителей в области цифровых технологий, LBS, «Сбербанк 500».

– Марина и Сергей – успешные и опытные руководители. Уверен, что их опыт и знания позволят командам успешно реализовать все стратегические задачи. Поздравляю с назначениями и желаю успехов!», – прокомментировал новые назначения Андрей Черкашин, председатель Дальневосточного Сбербанка.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.