В приморском поселке несколько лет не прекращаются стычки из-за навоза

В мэрии прокомментировали ситуацию. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В редакцию «Комсомольской правды – Владивосток» обратились жители села Нестеровка (Пограничный район) и пожаловались на бездействие местной администрации. Говорят, экология неважная: от деятельности фермеров повсюду мусор да навоз. Оказалось, история намного глубже, чем кажется. В деталях разобрался корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам наших читателей, дороги Нестеровки буквально утопают в навозе скота. Не в силах это терпеть некоторые жители: они якобы бросают свои дома и переезжают, а оставшиеся винят во всем главу поселения, которая ничего не делает.

Корреспондент редакции пообщался с представителем местной администрации, чтобы выяснить, почему произошла такая ситуация. Как ответили журналисту, эта проблема существует не один год. Несколько лет назад здесь поселилась диаспора из ближнего зарубежья. Голос на конце провода отметил: речь о трудолюбивых людях, которые ежедневно занимаются своим хозяйством. Поведение парнокопытных не предугадать, более того, очевидно, что им нужно большое пространство.

Одна из коров, которая засоряет дороги. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Это конфликт интересов. Местные злятся, что другие держат большое хозяйство, даже писали в газеты, прокуратуру. Я разбиралась с одним из приезжих, но он удивился, спросил, за что его ругают. Говорит, что работает от зари до зари. Думаю, спор никогда не будет исчерпан, сколько бы мы не разбирались.

По мнению администрации, конфликт себя не исчерпает. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

История действительно неоднозначная: плохо, что мусор не убирают. С другой стороны, собственников домашнего хозяйства штрафовали, причем не один раз – других полномочий администрация не имеет, а значит, и гнев в сторону чиновников не обоснован.

Возможно, когда-нибудь причудливой «борьбе» придет конец. Так или иначе, навоз с дорог уж точно необходимо убрать.

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