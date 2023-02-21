Жителей Владивостока приглашают отпраздновать Масленицу

Кто не любит веселые песни, пляски, частушки? Фото: Иван МАКЕЕВ

В этом году жители и гости Владивостока смогут отпраздновать Масленицу и приход весны на территории ДВГГТК на улице Карбышева, 11. Планируются насыщенная программа и угощения. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Кто не любит веселые песни, пляски, частушки? А уж кто откажется от вкусных блинов и горячего чая? Все это будет на мероприятии, которое проводится администрацией города. Любой желающий сможет прийти и хорошо провести время на Масленице 23 февраля в 12:00. Мероприятие организуют администрация Владивостока и депутат городской думы Сергей Бочин.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что испечь блины на Масленицу в 2023 году обойдется жителям столицы Приморья в 173 рубля с одного литра молока. Из расчета, что в среднем с таким количеством продуктов можно напечь около 20 блинов, то получится, что цена одного блина – менее 8 рублей.

Жителей Владивостока приглашают на масленицу Фото: Администрация Владивостока

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Специальный выпуск «Комсомольской правды» выйдет 22 февраля

Журналисты медиагруппы презентуют материалы о том, как изменились страна и мир с февраля 2022 года (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.