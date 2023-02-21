Тачки всмятку: на видео попала безответственная погрузка иномарок во Владивостоке

Фото: Telegram-канал dpskontrol_125rus

Социальные сети Владивостока «гудят» от кадров погрузки иномарок, которые запечатлел местный житель. Автовоз вместил гораздо больше машин, чем мог, из-за чего некоторые из них завалились на бок, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Странное ДТП произошло в районе экс-ресторана «Русь» на трассе Артем – Владивосток. Подробностей происшествия известно мало, да и ущерб иномаркам (и их владельцам) еще предстоит оценить. Автор видео утверждает: все, что происходит на кадрах – частая картина:

– Людей «с запада» кормят завтраками. Автовоз один, автомобилей – 10. И платят же клиенты за это! – рассказал мужчина.

Подобные курьезные ДТП происходили в крае не раз. В январе автовоз перекрыл обе полосы на трассе.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о внедорожнике, который оказался в центре внимания для местных жителей. Хозяин джипа нагло нарушил все правила парковки. Подробнее – в материале.

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