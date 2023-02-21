Во Владивостоке впервые пройдет чемпионат по танго

Танго – это быстрый, жизнерадостный и озорной парный танец. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В приморской столице впервые пройдет фестиваль-чемпионат милонга. Это мероприятие, на котором участники будут танцевать танго с разными партнерами под надзором представителей из Москвы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Танго – это быстрый, жизнерадостный и озорной парный танец. С 24 по 26 февраля 2023 года жители Дальнего Востока смогут попробовать свои силы в соревнованиях в восьми официальных и нескольких неофициальных номинациях. А победители представят свои города на чемпионате в Москве.

Мероприятие пройдет в рамках фестиваля. Будут не только соревнования, но еще и выступления и милонги.

– Будем рады Вашей поддержке и участию в этом новом событии. Я искренне желаю, чтобы Дальний Восток в 2023 году на Милонги России представили лучшие танцоры! Все участники фестиваля-чемпионата создают и развивают новую танго-традицию, – рассказал Борис Миловидов, руководитель АНО «Танцы для всех».

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