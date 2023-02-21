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НовостиВладивосток21 февраля 2023 10:53

Путин подтвердил строительство скоростной магистрали до Владивостока через всю Россию

Конкретных сроков пока нет
Дарья ИЩУК
Глава государства подтвердил строительство трассы до Владивостока на выступлении перед Федеральным Собранием.

Глава государства подтвердил строительство трассы до Владивостока на выступлении перед Федеральным Собранием.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин рассказал о намерении развивать восточное направление железнодорожных путей. Помимо этого он отметил, что в будущем появится скоростная магистраль до Владивостока. Когда – пока неизвестно. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Глава государства подтвердил строительство трассы до Владивостока на выступлении перед Федеральным Собранием. В 2023 году откроется магистраль от Москвы до Казани, а в будущем ее намерены продлить и до столицы Дальнего Востока. Скорее всего, ее общая протяженность составит 12 тысяч километров (вместо ожидаемых 811 километров).

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что было поручено продумать связку дороги с железнодорожными путями и морскими портами субъектов Дальнего Востока, а в самых оптимистичных сценариях дорога может связать восток России с Монголией, Китаем, КНДР.

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