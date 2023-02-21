Путин подтвердил строительство скоростной магистрали до Владивостока через всю Россию

Глава государства подтвердил строительство трассы до Владивостока на выступлении перед Федеральным Собранием. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин рассказал о намерении развивать восточное направление железнодорожных путей. Помимо этого он отметил, что в будущем появится скоростная магистраль до Владивостока. Когда – пока неизвестно. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Глава государства подтвердил строительство трассы до Владивостока на выступлении перед Федеральным Собранием. В 2023 году откроется магистраль от Москвы до Казани, а в будущем ее намерены продлить и до столицы Дальнего Востока. Скорее всего, ее общая протяженность составит 12 тысяч километров (вместо ожидаемых 811 километров).

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что было поручено продумать связку дороги с железнодорожными путями и морскими портами субъектов Дальнего Востока, а в самых оптимистичных сценариях дорога может связать восток России с Монголией, Китаем, КНДР.

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