Председатель Законодательного Собрания в Приморье поздравил земляков с Днем защитника Отечества

Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик. Фото: Пресс-служба ЗС ПК.

– Дорогие друзья!

23 февраля мы чествуем воистину храбрых и преданных своей Родине сыновей. Тех, кто с честью несет службу на самых дальних рубежах, кто охраняет родные земли, чья жизнь и работа посвящены процветанию России.

День защитника Отечества в этом году мы встречаем с особым чувством, думая о наших ребятах, что находятся сейчас на передовой. Им, участникам специальной военной операции, мы шлем самый горячий привет и слова поддержки. Гордимся, когда узнаем о победах своих земляков и об их успешно выполненных задачах.

Всем вам – морским пехотинцам, десантникам, летчикам, разведчикам, росгвардейцам и всем, кто сегодня борется за мир и за будущее нашей страны, – мы выражаем слова огромной благодарности.

Дорогие бойцы! Примите самые сердечные и искренние поздравления с праздником. Желаем вам крепкого здоровья, достижения всех целей, исполнения боевых задач и силы духа. А самой главной наградой для вас пусть будет возвращение домой.

Слова поздравлений сегодня мы адресуем и ветеранам. Помним о каждом из вас и ценим все, что вы сделали для страны и ее свободы! Будьте здоровы и счастливы, пусть каждый ваш день будет светлым и радостным.

С праздником!

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