Во Владивостоке осадки не ожидаются. Фото: Мария АНАНОВА

В среду, 22 февраля, на погоду в Приморье повлияет гребень антициклона, в крае преимущественно без осадков. Порывы ветра слабые до умеренных юго-западных и южных направлений. Столбики термометров покажут до -8…+3°C, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.

Как рассказали синоптики, во Владивостоке ожидается небольшая облачность, осадки не предвидятся. Ветре южный и юго-западный умеренный. Температура воздуха достигнет 0…-2°C.

В Уссурийске переменная облачность, снегопад не ожидается. Умеренный ветер южных и юго-западных направлений. В городе потеплеет до -1…+1°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер умеренный южный. Воздух прогреется до 0…+2°C.

Напомним, что синоптики Примгидромета рассказывали, какой ожидается погода в День защитника Отечества. Местами в крае пройдет небольшой снег.

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