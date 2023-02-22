Звуки сирен и Росгвардия: пожарные и спецслужбы оцепили здание суда во Владивостоке

Все произошло на Светланской, 54. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром, 22 февраля, жителей Владивостока встревожили пожарные сирены, раздавшиеся в центре города. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» узнал, что произошло в приморской столице.

У здания на Светланской, 54, у Девятого кассационного суда общей юрисдикции остановились две пожарные машины, а рядом с ними выстроились сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю. Стоит отметить, что спасатели были не одни, вместе с ними приехали и работники Росгвардии.

Сотрудники ГУ МЧС по Приморью у здания суда. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Обеспокоенные владивостокцы интересовались, что произошло, ведь нигде не было густого дыма, да и из здания никого не выводили. Корреспонденту «Комсомолки» объяснили, что жителям не о чем беспокоиться, так как ничего серьезного не произошло. У здания суда проходили пожарно-тактические учения.

Напомним, что на прошлой неделе сотрудники Росгвардии и полиции оцепили Дальрыбвтуз, что встревожило жителей города.

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