Пять тысяч блинов напекли во Владивостоке для участников СВО

Акцию поддержали в нескольких населенных пунктах Приморского края. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Приморских военнослужащих и участников СВО угостили домашними блинами 21 февраля во Владивостоке. Развернулась импровизированная кухня на территории краевой филармонии, а готовили блюда на десяти комфорках одновременно. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщили в правительстве Приморья, приняли участие в мероприятии представительницы власти, бизнеса, общественных организаций, жены участников СВО и другие.

Развернулась импровизированная кухня на территории краевой филармонии. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

– Я супруга участника СВО, который сейчас находится на реабилитации после тяжелого ранения. Решила принять участие в акции, потому что это поддержка наших ребят, некоторые получили ранения и сейчас проходят лечение в госпитале. Это такое внимание, проявленное к ним, и знак того, что мы их любим и верим в них, для нас они все – герои, – подчеркнула руководитель благотворительного фонда «Надежный тыл» Алена Штыбина.

Поднимали настроение участницам выступления творческих коллективов колледжа искусств. Когда блюда были готовы, то ими угостили военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в госпитале Тихоокеанского флота.

На мероприятии женщины приготовили угощения для военнослужащих. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Мероприятие прошло в рамках акции «Блины приморской тещи». Поддержали ее также в Уссурийске, Черниговке и Сергеевке. Местные жительницы приготовили гостинцы и отвезли их в военные госпитали, учебные центры и гарнизоны. На всех площадках края приготовили около пяти тысяч блинов.

ПО ТЕМЕ:

День защитника Отечества в Приморье в 2023 году: куда пойти на 23 Февраля во Владивостоке

Рассказываем, куда отправиться 23 февраля во Владивостоке (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.