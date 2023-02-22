Площадь ремонтируемого участка около 500 метров. Фото: Администрация Владивостока

Внутриквартальные проезды на улице Олега Кошевого отремонтируют к середине августа 2023 года во Владивостоке. Мэрия уже объявила аукцион на поиск компании, которая проведет работы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщили в администрации Владивостока, подрядчик должен снять старое, поврежденное покрытие дороги, заменить слабый грунт на скальный, отремонтировать сеть ливневой канализации, уложить новый асфальт в два слоя на проезжей части, а также заняться благоустройством тротуаров. Срок окончания работ – середина августа 2023 года, а общая протяженность участка – около 500 метров.

Преобразится территория на участках вдоль домов № 27-33 на Олега Кошевого и от улицы Бурачка к домам № 27,27а, 29 на Олега Кошевого.

Отремонтируют дороги к середине августа. Фото: Администрация Владивостока

Напомним, «КП – Владивосток» писала, что в середине февраля 2023 года на трассе Владивосток – Артем специалисты уже приступили к подготовительным работам. На участке с 16 по 36 километр пройдет ремонт водопроводных труб, земляного полотна, покрытия и элементов обустройства дороги.

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