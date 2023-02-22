Сварщик из Азовстали приехал в Приморье вместе с семьей, чтобы строить суда

Сварщик Александр. Фото: Правительство Приморского края

Александр и Елена приехали в Приморье на поезде вместе с другими переселенцами в апреле прошлого года, устроились на работу и теперь помогают возрождать судостроительную отрасль региона. Александр работает сварщиком на заводе, Елена – мастер отдела технического контроля, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Семья заверила, что у нее не было проблем с адаптацией. Ранее Александр работал на «ручной» сварке. Здесь, в Приморье, он впервые познакомился с полуавтоматикой. Поддержку в изучении новых процессов ему также оказал коллектив. Сын супругов, уверяют Елена и Александр, хочет стать айтишником.

Российское гражданство и статус «переселенцев на Дальний Восток» дают возможность претендовать на жилищный сертификат. Супруги уточнили, что планируют им воспользоваться для покупки квартиры, задействовав также Дальневосточную ипотеку.

– Мариуполь тоже город морской, но таких пейзажей, как здесь, я раньше не видела! Очень красивые места – эти обрывы, мысы, скалы, вода бирюзовая. А во Владивостоке очень понравились набережные и мосты, – рассказала Елена Центру управления регионом.

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