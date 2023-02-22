Благодаря наркотикам в Приморье задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Преступников заметили во время патрулирования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В приморских городах продолжается зачистка улиц от наркопреступников. За прошедшую неделю только сотрудники краевой Росгвардии задержали пятерых человек, которые вели себя подозрительно при встрече со специалистами вневедомственной охраны. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, первый случай зафиксировали в Спасске-Дальнем: во время ночного патрулирования города росгвардейцы заметили такси из другого региона. Они поехали за машиной и не зря. Авто остановилось, и из салона вышли двое молодых парней и девушка. Как только они заметили силовиков, то дамочка резко кинула подозрительный предмет обратно на сиденье. Этим предметом оказался пакет с неизвестным порошком. Братию попросили предъявить документы, и проверка показала, что один из парней с декабря 2022 года находится в федеральном розыске за кражу.

– Сотрудники вневедомственной охраны задержали молодую компанию и передали сотрудникам полиции. Изъятое вещество направлено на экспертизу, – добавили в ведомстве.

Похожая история повторилась в ЗАТО Фокино. Росгвардейцы с обходом направились к лесной территории и заметили там двух мужчин, один из которых при виде людей в форме бросил на землю пакет и кинулся бежать. Сотрудники ведомства задержали одного человека и догнали второго, а при осмотре подозрительного свертка обнаружили героин.

– О происшествии стражи порядка проинформировали сотрудников полиции. Задержанные, местные жители 27 и 54 лет, доставлены в отдел полиции, – пояснили в пресс-службе.

Согласно практике, на задержанных полиция должна завести уголовные дела по статье 228 или 228.1 УК РФ.

К слову, по итогам 2022 года за 12 месяцев стражи порядка предотвратили 142 случая наркопреступлений.

Отметим, в начале февраля росгвардейцам в Екатеринбурге попался бомж-рецидивист. Он украл у студентов личные вещи, в том числе наушники, благодаря которым его и нашли. В «послужном списке» бездомного – кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков.

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