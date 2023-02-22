«Айтишникам» Приморья продлили льготы

Край намерен развивать IT направление. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморском крае депутаты на очередном заседании Законодательного Собрания решили продлить льготу для IT-компаний, применяющих упрощенную систему налогооблажения. Сниженные ставки составят 5% (налог с дохода за вычетом расходов) и 1%. Это продлится еще два года, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

С решением согласились большинство депутатов. Ставка была принята еще в прошлом году. Законопроект, напомним, предусматривает продление льготного режима на 2023 и 2024 годы. Как сообщил зампред правительства Константин Волошин, льготой воспользовались меньше организаций, чем ожидалось. Из-за этого сумма выпадающих доходов оказалась не столь критичной. Стоит отметить, в прошлом году аналогичной мерой могли воспользоваться кинотеатры и некоторые объекты МСП по пошиву одежды. Но для них льготу не продлили.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что власти Приморья введут новые меры поддержки для мобилизованных и их семей.

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