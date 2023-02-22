Быстрее. Выше. Сильнее: «Примтеплоэнерго» блеснуло в ежегодной спартакиаде

Команда победитель Лесозаводский филиал. Фото: предоставлено КГУП «Примтеплоэнерго»

Зимняя спартакиада КГУП «Примтеплоэнерго», ставшая доброй традицией, прошла накануне Дня защитника Отечества, собрав около 300 участников из Артемовского, Дальнегорского, Лесозаводского, Находкинского, Михайловского, Партизанского, Спасского, Арсеньевского, Владивостокского и Большекаменского филиалов предприятия, а также сборной команды дирекции. На церемонии открытия участники почтили память погибших в СВО минутой молчания.

Программа соревнований оказалась масштабной и разнообразной. Невероятный азарт разгорелся между игроками во время хоккейного матча, биатлона и кёрлинга, не менее напряженной оказалась борьба в лыжной гонке и боулинге. Захватывающей была борьба в соревнованиях по подтягиванию на канате на тюбингах.

Меткая стрельба. Фото: предоставлено КГУП «Примтеплоэнерго»

Итоги спартакиады были подведены на торжественном закрытии, где победители получили заслуженные награды.

– Зимняя спартакиада проходила очень жарко. Жесточайшая борьба была во всех соревнованиях. Команда дирекции заняла первые места в биатлоне и хоккее. Спасский филиал обошел соперников в состязаниях по кёрлингу, сборная Партизанского филиала завоевала «золото» в состязаниях по силовому подтягиванию на канате на тюбингах. Спортсмены из Лесозаводского филиала завоевали первое место в соревнованиях по боулингу. Каждый участник приложил максимум усилий для победы, показав лучшие результаты и получив массу позитивных впечатлений, – прокомментировал итоги соревнований генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Владимир Малюшицкий.

В биатлоне абсолютным лидером стала команда дирекции, второе место забрали спортсмены Лесозаводского филиала, а на третью ступеньку пьедестала почета вышел Дальнегорский филиал. В боулинге победа досталась сборной Лесозаводска, второе место – у Находкинского филиала, почетная «бронза» – у спортсменов из Арсеньевского филиала «Примтеплоэнерго». Самыми стойкими в силовом подтягивании на тюбингах оказались представители Партизанского филиала, за ними – коллеги из Лесозаводска, в тройку лидеров вошел Спасский филиал.

Самая ожесточенная борьба развернулась на ледовой арене. В соревнованиях по хоккею команды играли на пределе возможностей, стараясь вырвать победу у соперников. Игроки проявляли невероятный азарт и напор, поэтому яркие впечатления были обеспечены всем участникам. Победу одержала команда дирекции. На втором месте – спортсмены из Михайловского филиала. Третьей стала команда Дальнегорского филиала.

Яркими и зрелищными были соревнования по кёрлингу. Здесь наилучшие результаты показали участники из Спасского филиала. Ловкость, меткость проявили игроки из Дальнегорска, завоевав второе место. Третьей стала команда Лесозаводского филиала «Примтеплоэнерго».

Мастерами лыжной гонки стали представители Арсеньевского филиала, за ними – Спасский филиал, третье место – у спортсменов дирекции предприятия.

По сумме достижений каждой команды во всех видах спорта первое место заняла сборная команда Лесозаводского филиала. «Серебро» – у Дальнегорского филиала, на третьем месте – сборная дирекции. Самые активные игроки из филиалов также получили подарки и грамоты.

Команда дирекции КГУП «Примтеплоэнерго». Фото: предоставлено КГУП «Примтеплоэнерго»

Как отметила капитан команды-победителя Лесозаводского филиала Наталья Нестерова, спортсмены команды старались проявить способности максимально, и это привело к долгожданной победе. Вся команда в восторге от соревнований. Каждый чувствовал особенно теплую атмосферу и дружеское отношение коллег из других филиалов:

– На церемонии закрытия спартакиады было ощущение, что собравшиеся в зале из одной семьи, настолько теплой и позитивной была атмосфера, ощущалось единство команд, все действовали организованно и сообща.

Соревнования по боулингу. Фото: предоставлено КГУП «Примтеплоэнерго»

Участники спартакиады не только познакомились друг с другом, но и получили множество ярких положительных эмоций.

– Для нас эти соревнования имеют огромное значение не только в качестве спортивного мероприятия, они важны для развития и укрепления командного духа, корпоративного единства, чувства товарищества. Команда Дальнегорского филиала получила массу незабываемых впечатлений, – рассказал капитан команды и председатель первичной профсоюзной организации жизнеобеспечения филиала Андрей Сегал.

Отличительной особенностью мероприятия стал конкурс патриотической песни, в котором все 11 команд исполнили любимые композиции о Родине, боевых подвигах, мужестве и отваге. Конкурс организовал профсоюз жизнеобеспечения «Примтеплоэнерго», посвятив его специальной военной операции, а также Дню защитника Отечества.

– Все выступления были яркими и оригинальными, что еще раз доказывает – спорт и душа едины. Это было незабываемо, – отметила капитан команды Лесозаводского филиала Наталья Нестерова.

Подводя итоги спартакиады, генеральный директор «Примтеплоэнерго» Владимир Малюшицкий поздравил всех участников с великолепными результатами соревнований, хорошей спортивной подготовкой и поблагодарил за единый командный дух.

– Мы обязательно продолжим наши спортивные традиции и в сентябре проведем очередную спартакиаду с добавлением новых видов спорта, возможно, это будут военно-полевые соревнования, постараемся расширить количество участников. Совместно с профсоюзом жизнеобеспечения «Примтеплоэнерго» организуем спортивные тренировки сотрудникам, аренду залов, площадок для того, чтобы сотрудники предприятия в филиалах могли в свободное от работы время тренироваться, получать удовольствие от спорта, снимать эмоциональное напряжение, укреплять здоровье.

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