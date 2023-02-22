На популярной набережной во Владивостоке может появиться самое большое в ДФО колесо обозрения

Проект разработала компания «Тихий океан». Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

На заседании в администрации Владивостока под руководством главы города Константина Шестакова обсудили проект колеса обозрения, которое станет самым большим на Дальнем Востоке. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С презентацией выступила компания «Тихий океан», которая предложила проект архитектурно-художественного облика колеса обозрения, а также благоустройство прилегающей территории яхт-клуба в районе набережной Спортивной гавани. По словам представителя организации, размер аттракциона достигнет 75 метров, поэтому он станет самым большим на Дальнем Востоке.

Проект разработан с учетом всех норм безопасности. Как отметил заслуженный конструктор России Владимир Гнездилов, при плохой погоде аттракцион работать не будет, а конструкция колеса обозрения оснащена механизмом, который во время ЧС позволит снять застрявших людей.

Представители градостроительского совета ознакомились с презентацией, но к единому мнению не пришли. Инициаторам проекта необходимо доработать его и подумать над расцветкой колеса обозрения.

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