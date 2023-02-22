В приморской прокуратуре рассказали о новом витке в скандальном деле адвоката-взяточника и продажного прокурора

Хандобина обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Появились новые подробности громкого «дела Хандобина». Как рассказали в пресс-службе приморской прокуратуры, суд кассационной инстанции согласился с тем, что бывшему адвокату дали «мягкое» наказание, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Напомним, что Виталия Хандобина задержали в 2021 году. По версии следствия, он должен был передать взятку экс-помощнику прокурора Дамиру Ниязову. Один из заключенных в обмен на 1,5 миллиона рублей хотел, чтобы представитель ведомства поддержал его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

В октябре 2022 года Ленинский районный суд вынес Хандобину приговор – штраф в 2,5 миллиона, с чем не согласилась прокуратура и попыталась обжаловать решение. Однако апелляционное представление отклонили, а заключение оставили без изменений.

Получив отказ, представители приморской прокуратуры обратились в Девятый кассационный суд общей юрисдикции, который согласился с доводами ведомства и отменил приговор, направив уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.

Второго фигурант дела, Антона Чубенко, обвиняемого по части 4 статьи 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), приговорили к четырем годам исправительной колонии строгого режима и к трехмиллионному штрафу. Суд постановил, что он действительно передавал взятку другому прокурору за «помощь» осужденным.

Что касается приморского обвинителя Дамира Ниязова, его уголовное дело находится на рассмотрении суда. Заседание должно было пройти 8 февраля, однако его (в очередной раз) перенесли на 1 марта 2023 года.

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