В Приморье увеличат сбор зерна и сои для экспорта

В прошлом году сельхозпроизводители края собрали рекордный урожай зерна и сои. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали о намерениях местных аграриев увеличить в 2023 году сбор зерна и сои до 1,3 миллиона тонн. При этом большая часть пойдет на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– В прошлом году сельхозпроизводители края собрали рекордный урожай зерна и сои – 1,1 миллиона тонн. В этом году за счет риса и кукурузы планируем его увеличить до 1,3 миллиона тонн», – отметил министр сельского хозяйства края Андрей Бронц.

До 70% от собранного урожая планируется экспортировать. Конечно, если продукция не будет востребована на российском рынке.

Напомним, что в Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин поблагодарил сельхозпроизводителей, которые собрали рекордный урожай. В этом году общий экспорт зерна составит до 55-60 миллионов тонн.

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