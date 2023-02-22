В Приморье приведут в порядок больше 120 километров дорог

Работы начнутся с наступлением тепла.
Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края
В 2023 году дорожники Приморья займутся ремонтом автотрасс. В порядок приведут больше 120 километров дорог. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
Работы начнутся с наступлением тепла. Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию обозначил, что дорожное строительство – один из приоритетов. Поэтому внимание к ремонту будет пристальное.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона сообщили, что меньше половины дорог в крае находятся в приемлемом состоянии. Поэтому уже формируется перечень участков, которые необходимо отремонтировать.
– Во второй половине марта будут известны подрядчики, которые займутся ремонтом, а сами работы начнутся с наступлением тепла, – пояснил глава ведомства Алексей Игнатенко.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что внутриквартальные проезды на улице Олега Кошевого отремонтируют к середине августа 2023 года во Владивостоке. Мэрия уже объявила аукцион на поиск компании, которая проведет работы.
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