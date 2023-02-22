«В марте придет ужас»: Борис Кубай развеял миф о рекордных снегопадах в Приморье

Чтобы Приморье засыпало снегом, необходимо совпадение многих факторов. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В интернете появилась информация о том, что в марте Приморский край столкнется с новым рекордом по снегопадам в марте за последние 139 лет. Главный синоптик края Борис Кубай, развеял тиражируемый миф и рассказал о погоде весной. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Используя наши технологии и опыт, мы с высокой достоверностью и оптимальной заблаговременностью сможем либо подтвердить угрозу стихийного бедствия, либо опровергнуть и не поднимать панику, – отметил Кубай.

Чтобы Приморье засыпало снегом, необходимо совпадение многих факторов. По крайней мере, на край должен выйти очень мощный циклон с Желтого моря, а затем и вовсе остановиться здесь на двое, а то и трое суток. Для этого над краем должны объединиться две разные тропосферные зоны, а этого пока не предвидится. Особых осадков не будет.

Конечно, рано пока говорить о второй и третьей декадах марта. Но в любом случае, синоптики предупредят об угрозе мощных снегопадах заблаговременно

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.