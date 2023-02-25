Эксперт рассказал, как продлить срок жизни iPhone

О секретах эксплуатации рассказал эксперт ПАО «МегаФон» Никита Ефимов. Иллюстрация из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Apple рекомендует заменять батарею после 500 циклов заряда. На этом этапе емкость аккумулятора сохраняет всего лишь около 80% мощности. На практике срок жизни батареи в iPhone можно увеличить в два раза, придерживаясь простых правил.

– Очень важно использовать для зарядки оригинальные аксессуары. Нельзя быть уверенным, что адаптер стороннего производителя будет корректно передавать заряд. Это может быть чревато быстрой потерей емкости аккумулятора. Напомню, что стоимость аккумуляторов на смартфоны Apple одна из самых высоких в России и может достигать 5 тыс. рублей, – рассказывает Никита Ефимов, руководитель по сервису МегаФона.

Оригинальный адаптер корректно работает даже при нестабильном напряжении сети, так как имеет качественную систему защиты. В случае использования неоригинальных аксессуаров адаптер может сгореть и спалить контроллер питания в телефоне.

При зарядке следует учитывать окружающую температуру в помещении. Аккумулятор iPhone лучше всего работает в диапазоне от 0 до 35 градусов. Холод и жара замедляет работу ионов в батарее и емкость аккумулятора теряется безвозвратно.

– Например, не следует оставлять телефон на солнце во время зарядки, использовать одновременно ресурсоемкие функции: играть, пользоваться навигационными сервисами»,– заключает эксперт.

Наиболее приемлемый уровень заряда смартфона составляет от 20% до 80%. В случае, если вы регулярно будете держать заряд на этом уровне, срок жизни аккумулятора увеличится. В этом поможет функция «Оптимизированной зарядки». Смартфон самостоятельно замедляет время заряда, достигнув 80%. Функция включена по умолчанию, однако лучше в этом удостовериться самостоятельно.

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