В Приморье вынесли приговор экстремистам, организовавшим секту

В Лесозаводске трое жителей обвиняются в организации и участии в деятельности экстремистской организации. Фото: Светлана Макеева

В Лесозаводске трое жителей обвиняются в организации и участии в деятельности экстремистской организации. У них нашли компьютеры, запрещенную литературу и другие улики, доказывающие, что они создали секту. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома Приморья.

Следствие установило, что с марта 2018 года до мая 2020 трое жителей созывали и проводили собрания секты в Лесозаводском городском округе. Известно, что одна из фигуранток - женщина. Ее признали членом экстремистского сообщества. Мотивы преступников неизвестны: членом секты была только одна из них, другие занимались организационными вопросами. Также не уточняется, в деятельности какого объединения были замешаны обвиняемые.

Сотрудники правоохранительных органов обыскали их дома и нашли неопровержимые доказательства: средства связи, компьютеры, тетради и запрещенную литературу, какую – не уточняется.

Двум организаторам назначили срок 6 лет условно, они также больше не могут заниматься руководством общественных религиозных организаций. Участнице же грозит 3 года условно, при этом ей запрещено занимать должности в религиозных объединениях. Следком не уточнил, какие определенно.

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