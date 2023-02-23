Во Владивостоке без осадков. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 23 февраля, погоду в Приморье определит гребень антициклона. В крае будет облачно, без осадков. Температура воздуха ночью -4…-26°C, днем -3…+5°C. Об этом сообщает «Примгидромет». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Умеренный южный ветер сменится на северо-западный и западный. Температура воздуха ночью -4…-6°C, днем 0…+2°C.

В Уссурийске осадков тоже не ожидается. Ночью юго-западный умеренный ветер, а днем – северо-западный. Температура воздуха ночью -12…-14°C, днем +1…+3°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6…-8°C, днём +3…+5°C.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что синоптики предсказывали во Владивостоке трехдневный снегопад и резкое потепление. Он должен был обрушиться на край 23 февраля и стать причиной коллапса на дорогах.

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