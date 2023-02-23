В Приморье осудят мужчину, который пытался застрелить знакомого

Мужчина рискует провести в колонии несколько лет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Находке суд вынесет приговор мужчине, который пытался убить приятеля. Приморец трижды стрелял в знакомого, но потерпевшему удалось спастись. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В прокуратуре края рассказали, что случилось все в мае 2022 года в районе жилых домов на улице Арсеньева. Злоумышленник трижды выстрелил из огнестрельного оружия в сторону своего 41-летнего знакомого. В чем причина конфликта – неизвестно. Однако пострадавший сумел сбежать от вспыльчивого нарушителя и обратился за медицинской помощью.

Местный житель обвиняется в покушении на убийство (часть 3, статья 30, часть 1, статья 105 УК РФ). В ближайшее время его дальнейшую судьбу решит суд. Приморцу может грозить лишение свободы на срок от шести лет.

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