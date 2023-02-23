Приморские службы спасения переведены в режим повышенной готовности с 23 февраля

Жителей и гостей приморской столицы просят соблюдать правила безопасности. Фото: Администрация Владивостока

Все службы спасения в Приморье переведены в режим повышенной готовности. Связано такое решение с проведением большого количества массовых мероприятий в праздничные дни. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В администрации Владивостока сообщили, что оперативный штаб министерства ГОЧС перевели все пожарно-спасательные силы в режим повышенной готовности с 23 февраля. Работать в усиленном режиме специалисты будут до 26 февраля включительно, ведь в этот день в Приморье пройдут мероприятия, посвященные празднованию Масленицы.

Круглосуточно работать во Владивостоке будут также сотрудники городской поисково-спасательной службы и Единой дежурной диспетчерской службы.

Жителей и гостей приморской столицы просят соблюдать правила безопасности и в случае необходимости обращаться по следующим номерам:

Единый телефон спасателей и пожарных: 101.

Единая служба спасения: 112.

Полиция: 102.

Скорая медицинская помощь: 103.

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