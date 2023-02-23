Певица поздравила мужчин с праздником ярким клипом про Владивосток

Фото: Андрей Михайлов, Михаил Комаров.

Известная в Приморье певица решила поздравить мужчин с Днем защитника отечества необычным образом: ярким клипом про Владивосток и трогательной песней. Команда девушки рассказала, как создавался трек, где именно проходили съемки и что стало причиной выбора необычных локаций. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Автором строк является Михаил Комаров, а вокал – Ляли Алексаковой. Они рассказали, что песня была написана давно, а ее темой был выбран праздник 23 февраля. По словам создателей, она имеет большой глубокий патриотический смысл, ведь посвящена она героям страны, россиянам, которые готовы защищать свою Родину.

Фото: Андрей Михайлов, Михаил Комаров.

Следует отметить, что Ляля Алексакова также участвует в проект «7 чудес Дальнего Востока», который расширил свою географию. Теперь съемки проходят в различных регионах России. Видеооператор проекта – Андрей Михайлов, победитель фотоконкурсов международных и Дальнего Востока. Он рассказал, почему выбор локации пал именно на столицу Приморья:

– В плане визуальной картинки в клипе, хотелось показать всю военную мощь нашей страны, которой мы гордимся. Владивосток для этого подошёл идеально – ведь именно здесь самая большая концентрация крепостей, фортов, батарей. Съемки проходили на Новосильцевской батарее на острове Русский на фоне одноименного моста.

Чтобы снять вторую часть клипа, создателям пришлось проехать около 10 тысяч километров. Их целью были заснеженные леса Тверской области. Как отметила Ляля Алексакова, результатом проделанной работы они довольны, ведь масштабный и патриотический клип за несколько дней набрал больше миллиона просмотров в интернете.

– Поздравлю всех мужчин с праздником! Пусть солнышко светит для вас, пусть женщины любят и ждут вас, чтобы не произошло. Дома вас всегда ждут, – добавила певица.

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